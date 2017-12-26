ДТП в Джурджулештах: машины разбиты в хлам, пятеро молодых людей госпитализированы

Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб.

Инцидент произошел в Джурджулештах. 36-летний водитель Renault Laguna столкнулся с автомобилем Mercedes, за рулем которого находился молодой человек 23 лет. Кроме того, в Renault находились еще двое мужчин, а в Mercedes 18-летняя девушка, сообщает tv8.md.

В результате сильного удара оба водителя и трое пассажиров серьезно пострадали. Трое мужчин, находящихся в Renault, были госпитализированы с многочисленными травмами. Водитель Mercedes и его пассажирка были доставлены в больницу Галац (Румыния) с переломами рук, ног и таза.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают виновника аварии.

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