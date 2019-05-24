ДТП в Чадыр-Лунге: из-за невнимательного водителя трое детей оказались в больнице

0

23 мая в дежурную часть ИП Чадыр-Лунга поступило сообщение от диспетчера службы «112» Кагул о том, что в центре села Кириет-Лунга Чадыр-Лунгского района произошло ДТП.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, пишет upatogagauzia.md, что житель села 1982 года рождения, владелец автотранспортного средства марки «ВАЗ-2108», отъезжая от обочины, проявил невнимательность и совершил лобовое столкновение с автотранспортным средство «Форд Транзит», за рулём которого находился житель Чадыр-Лунги 1984 г. р. В результате происшествия пассажиры машины «ВАЗ-2108», трое несовершеннолетних детей и пассажирка 1991 года рождения, с ушибами были доставлены в больницу.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.