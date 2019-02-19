ДТП в центре Тирасполя с участием 4 машин парализовало движение транспорта

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На улице Карла Либкнехта столкнулись сразу 4 автомобиля.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, двигаясь в сторону центра города, водитель Hyundai врезался в попутный Volkswagen Golf, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара обе машины отбросило в разные стороны. Так, Volkswagen Golf оказался на встречной полосе, где совершил лобовое столкновение с Opel. Hyundai по инерции продолжил движение и ударил VolkswagenPassat, стоявший впереди.

В результате ДТП никто не пострадал. Машины получили значительные механические повреждения. В качестве основной рассматривается версия несоблюдения безопасной дистанции.

На этом участке дороги всегда очень оживленное движение, поскольку сразу два транспортных потока именно здесь соединяются в один. Эта авария причинила значительные неудобства многим водителям и пассажирам, в том числе общественного транспорта. Регулировали транспортный поток прибывшие наряды ДПС.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.