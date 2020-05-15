ДТП в центре столицы: водитель пытался не задеть другое авто, но “угодил” в столб (ВИДЕО)

ДТП в центре столицы: водитель пытался не задеть другое авто, но “угодил” в столб (ВИДЕО)

Инцидент произошёл сегодня на пересечении улицы Чуфля и бульвара Штефана чел Маре. 22-летний житель столицы за рулем легкового авто врезался в столб. 

Предварительно было установлено, что водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем. Мужчина резко повернул руль вправо, но потерял контроль над управлением и врезался в столб.

Водитель и пассажир не пострадали, пишет echipa.md. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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