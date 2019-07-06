ДТП в центре столицы: водитель проехал на “красный” (ФОТО)

ДТП в центре столицы: водитель проехал на “красный” (ФОТО)

Два автомобиля были сильно повреждены в результате столкновения. Инцидент произошёл накануне на пересечении бул. Штефан чел Маре и С. Лазо.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и врачи, передаёт unimedia.info. По словам очевидцев, водитель BMW с иностранными номерными знаками проехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Mazda.

Информации о потерпевших не поступало. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Facebook/ГБМ Город без маршруток!

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