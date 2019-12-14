ДТП в центре столицы: в больницу доставлены двое взрослых и ребёнок

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Три человека пострадали в результате ДТП, которое произошло сегодня в столице. Речь идёт о ребёнке, женщине и 65-летнем мужчине.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, авария случилась на пересечении улиц Алексей Щусев и Михай Эминеску. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что на дороге столкнулись две легковушки. За рулём автомобиля марки Skoda находился 38-летний мужчина, а Mitsubishi управлял 65-летний водитель, передаёт tv8.md.

По данному факту инициировано расследование, в ходе которого будет установлено, кто из водителей нарушил ПДД.