ДТП в центре столицы с участием “скорой”: пострадал годовалый ребёнок (ВИДЕО)

ДТП в центре столицы с участием “скорой”: пострадал годовалый ребёнок (ВИДЕО)

Годовалый ребёнок получил травмы в результате аварии, произошедшей на пересечении бул. Штефан чел Маре и улицы Измаил. Информацию подтвердила пресс-секретарь муниципальной полиции Светлана Скрипник.

Как передаёт unimedia.info, инцидент произошёл этим утром. 33-летний водитель Skoda столкнулся с машиной скорой помощи. В результате лёгкие травмы получил ребёнок, находившийся в салоне легкового авто, а также пациент “скорой”.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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