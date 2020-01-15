ДТП в центре столицы: пострадавшая женщина-пешеход находится в коме

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Женщина-пешеход, которая пострадала в результате серьёзной аварии в центре столицы, была доставлена в Больницу скорой помощи в тяжёлом состоянии. Автомобили столкнулись на дороге, после чего их отбросило на тротуар, по которому шла женщина. На данный момент пациентка находится в коме, ей провели операцию.

– В результате аварии 42-летняя пациентка получила открытую черепно-мозговую травму. Она была доставлена в Больницу скорой помощи в состоянии комы II-III степени. На данный момент состояние женщины оценивается как тяжёлое, – сообщила пресс-секретарь медучреждения Дорина Арсене, передаёт publika.md.

Напомним, что авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Армянская и Михай Когылничану в столичном секторе Центр. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, участниками ДТП стали два автомобиля: BMW, за рулём которого находился 22-летний мужчина, и Hyundai, управляемый 38-летним водителем.