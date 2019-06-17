ДТП в центре столицы: мусоровоз столкнулся с легковым авто (ВИДЕО)

ДТП в центре столицы: мусоровоз столкнулся с легковым авто (ВИДЕО)

Авария произошла на столичной улице А. Бернардацци. Многотонная машина, которой управлял 37-летний мужчина, столкнулась с легковым автомобилем, за рулём которого находился 32-летний водитель.

По данным полиции, обе машины были повреждены. К счастью, никто не пострадал, передаёт publika.md.

Оба водителя пройдут тест на наличие алкоголя в крови. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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