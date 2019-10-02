ДТП в центре столицы: автомобиль сбил переходившую по “зебре” девушку

ДТП в центре столицы: автомобиль сбил переходившую по “зебре” девушку

Авария произошла вчера поздним вечером на бульваре Штефан чел Маре, возле здания примэрии. Пострадавшая получила травмы. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

По словам свидетелей ДТП, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на неё наехал автомобиль. Очевидцы также утверждают, что полиция прибыла на место происшествия только спустя 23 минуты после вызова. Своё опоздание полицейские объяснили тем, что на тот момент в муниципии действовал всего один экипаж.

Все обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

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