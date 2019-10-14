ДТП в Буджаке: мать и сын оказались в больнице (ФОТО)

ДТП в Буджаке: мать и сын оказались в больнице (ФОТО)

Серьёзное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу у въезда в село Буджак, на участке трассы Кишинёв-Джурджулешты.

Как пишет gagauzinfo.md, житель села Слобозия Маре Кагульского района не справился с управлением. Автомобиль Ауди А6 вылетел с обочины и наехал на дерево. В результате столкновения серьёзные травмы получили два пассажира – супруга и ребёнок водителя. Оба были госпитализированы в Комратскую районную больницу.

Тест на наличие алкоголя в крови водителя оказался отрицательным. По факту случившегося проводится разбирательство.

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