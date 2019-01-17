ДТП в Буджаке: из-за наледи на дороге легковушка протаранила столб

Гололёд на дороге стал причиной аварии, произошедшей вчера вечером в селе Буджак. Автомобиль Opel съехал с дороги и врезался в столб.

Из-за скользкого дорожного покрытия легковое авто выехало на встречную полосу. Чтобы избежать столкновения с движущимся навстречу автомобилем Honda, водитель совершил резкий манёвр и врезался в столб.

Как пишет gagauzinfo.md, за рулём обоих автомобилей находились местные жители. Ни один из них в результате аварии не пострадал.

Обстоятельства инцидента выясняются.