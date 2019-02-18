ДТП в Бендерах: водитель снес столб, а он рухнул на другую машину (ФОТО)

ДТП в Бендерах: водитель снес столб, а он рухнул на другую машину (ФОТО)

Авария произошла на мосту по улице Котовского. Автомобиль марки BMW двигался в направлении Бендерской крепости. 

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, в какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору линии электропередач. От сильного удара железобетонный столб переломился. Сооружение рухнуло на едущий по дороге автомобиль Honda.

К счастью, серьёзно никто не пострадал. Водитель Honda, 34 лет, получил ушиб головы. У 21-летнего молодого человека, находившегося за рулём BMW, телесных повреждений не зафиксировано. Пассажиров в салонах автомобилей не было. Машины получили значительные механические повреждения.

 По факту ДТП проводится проверка. Оба водителя были трезвы.

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