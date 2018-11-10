ДТП в Бендерах: пенсионер получил многочисленные переломы

ДТП в Бендерах: пенсионер получил многочисленные переломы

Авария произошла на пересечении улиц Коммунистической и Лазо. Микроавтобус Mercedes (маршрутное такси № 4) следовал под управлением 53-летнего бендерчанина.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, под колёсами машины оказался пожилой мужчина. Пенсионер переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 76-летнего местного жителя госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы с переломами нескольких рёбер и ушибами.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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