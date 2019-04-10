ДТП в Бендерах: несовершеннолетняя без прав врезалась в дерево (ФОТО)

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ДТП, участницами которого стали две несовершеннолетние, произошло в селе Гиска. Милицию и скорую вызвал водитель такси, ставший случайным свидетелем происшествия.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, 17-летняя сельчанка не справилась с управлением автомобилем ВАЗ-2105. Девушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Травмы получили водитель и пассажирка. Обе пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу.

По факту ДТП проводится разбирательство. Уже установлено, что девушка села за руль, не имея водительского удостоверения.