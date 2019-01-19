ДТП в Бельцах: внедорожник протаранил грузовик, есть погибший (ФОТО)

ДТП в Бельцах: внедорожник протаранил грузовик, есть погибший (ФОТО)

Водитель внедорожника Mercedes ML был в тяжёлом состоянии госпитализирован, а его пассажир скончался на месте в результате серьёзного ДТП. Инцидент произошёл накануне вечером на улице Дечебал в Бельцах, недалеко от автозаправочной станции.

Евгения Молчанов, пресс-секретарь Инспектората полиции Бельц, рассказала deschide.md, что авария произошла после того, как 32-летний водитель Mercedes ML 270 не убедился в безопасности манёвра и врезался в КамАЗ. Полиции удалось установить, что житель города Бельцы хотел принять вправо и врезался в снегоуборочный КамАЗ, припаркованный на противоположной стороне. В результате водитель получил травмы и был доставлен в городскую больницу Бельц, а его 28-летний пассажир скончался на месте.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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