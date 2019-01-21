ДТП в Бельцах: в легковушку въехал микроавтобус (ВИДЕО)

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Авария произошла этим утром у муниципальной больницы. Участниками ДТП стали Dacia Logan и пассажирский микроавтобус, идущий по маршруту №8.

По предварительной информации местной полиции, авария произошла из-за несоблюдения безопасного расстояния. В результате ДТП никто не пострадал, однако на дороге образовалась внушительная пробка. Как передаёт esp.md, особые затруднения испытывали водители городских троллейбусов: из-за аварии в сторону центра не могли проехать 8 единиц транспорта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.