ДТП в Бельцах: пострадал нетрезвый велосипедист и ребёнок (ФОТО)

ДТП в Бельцах: пострадал нетрезвый велосипедист и ребёнок (ФОТО)

59-летний мужчина и 7-летний ребёнок попали в больницу в результате столкновения с легковым авто. Инцидент произошёл сегодня днём в Бельцах.

Как пишет tvn.md, велосипедист, находясь в нетрезвом состоянии, решил съехать с тротуара на дорогу. За рулём автомобиля Opel находится 60-летний мужчина, который утверждает, что ехал со скоростью 30 км/ч.

В результате сильного удара мужчина и ребёнок были госпитализированы в Бельцкую клиническую больницу. Мужчина с черепно-мозговой травмой находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Несовершеннолетний отделался незначительными травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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