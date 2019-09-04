ДТП в Бельцах: покатившийся автобус въехал в частный дом (ВИДЕО)

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Необычное ДТП произошло вечером 2 сентября в Бельцах. Автобус снёс забор частного дома и врезался в стену.

По словам очевидцев, водитель припарковал автобус, но по неизвестным причинам транспортное средство покатилось. Смягчить удар помог высокий тротуар, пишет esp.md.

По информации Бельцкого инспектората полиции, 54-летний водитель автобуса MAN не удостоверился в том, что поставил машину на стояночный тормоз. После этого автобус начал движение задним ходом, снёс забор и врезался в стену дома. В итоге его владельцам причинён значительный материальный ущерб.

В происшествии никто не пострадал. На водителя составили административный протокол. Ему грозит до 1 200 леев штрафа и 6 штрафных пунктов.