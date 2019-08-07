ДТП в Бельцах: не смогли поделить дорогу легковушка и мопед

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В Бельцах на дороге столкнулись легковой автомобиль и мопед. Авария произошла 6 августа.

Как пишет esp.md, Dacia с 39-летним мужчиной за рулём остановилась для поворота налево, включив соответствующий сигнал. Ехавший сзади мотоциклист также решил повернуть влево, подумав, что успеет сделать это раньше автомобиля.

По предварительной версии, водитель машины не успел заметить манёвра мотоциклиста, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклиста с травмой ноги увезли в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Степень вины водителей пока не установлена.