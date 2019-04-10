ДТП в Бельцах: на перекрёстке сбили перебегавшего на красный школьника (ФОТО)

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ДТП произошло 9 апреля на перекрёстке улиц М. Витязул и Штефана чел Маре в Бельцах. По словам очевидцев, мальчик перебегал дорогу на красный свет светофора, а водитель не успел отреагировать.

– Водитель ехал с нормальной скоростью, а мальчик просто побежал. Мне кажется, он перепутал светофоры, — рассказала свидетель ДТП Елена.

Через несколько минут после аварии на место подошёл отец школьника, а затем приехала и “скорая”. Пострадавшего после оказания первой помощи доставили в больницу, пишет esp.md. По предварительным данным, он не получил серьёзных травм.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.