ДТП в Бельцах: минивэн не уступил дорогу рейсовому автобусу

ДТП в Бельцах: минивэн не уступил дорогу рейсовому автобусу

Автобус, курсирующий по маршруту “Бельцы-Суворовка”, столкнулся с не уступившим ему автомобилем Opel Zafira. ДТП случилось сегодня на круговом перекрёстке у бельцкого автовокзала.

Как пишет esp.md, Opel ехал со стороны рынка в сторону центра. По какой-то причине водитель не пропустил на кругу автобус, въезжающий на автовокзал.

В результате автобус врезался в переднее левое крыло минивэна. По словам очевидцев, пассажиров в салоне в момент столкновения не было.

Полиция сообщает, что в аварии никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия предстоит установить.

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