ДТП в Бельцах: госпитализирован мотоциклист (ФОТО)

ДТП в Бельцах: госпитализирован мотоциклист (ФОТО)

Авария с участием мотоциклиста произошла в Бельцах. Пострадавший, 24-летний байкер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автомобиль. В результате ДТП молодой человек получил травмы.

Полицейские установили, что виновным в аварии является водитель автомобиля, который не уступил дорогу мотоциклисту. ДТП произошло вчера, 26 сентября, на пересечении улиц Пушкина и Мира в Бельцах. По данным полиции, после проведения теста на алкоголь было установлено, что в выдыхаемом воздухе мотоциклиста содержится 0,79 мг/л алкоголя, передаёт nordnews.md.

В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, он был госпитализирован в срочном порядке в Клиническую больницу Бельц. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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