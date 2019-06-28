ДТП в Бельцах: дорогу не поделили троллейбус и легковушка (ФОТО)

ДТП в Бельцах: дорогу не поделили троллейбус и легковушка (ФОТО)

ДТП произошло 27 июня в Бельцах. Троллейбус и легковой автомобиль Skoda столкнулись на перекрёстке в районе аэропорта.

Об аварии сообщили очевидцы. Как сообщает esp.md, водитель легкового автомобиля Skoda Fabia поехал на зелёный свет прямо, вместо того, чтобы поехать налево. В это время водитель троллейбуса заканчивал маневр заезда на конечную остановку. Водитель троллейбуса выполнил маневр правильно, но из-за невнимательности водителя легкого автомобиля произошло лобовое столкновение, пишет источник.

В момент ДТП в троллейбусе были пассажиры, но никто не пострадал. Чтобы обеспечить пассажиров транспортом, был снят троллейбус с другого маршрута.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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