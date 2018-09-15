ДТП с участием мопеда на Рышкановке: один человек госпитализирован (ВИДЕО)

Авария произошла утром сегодня, 15 сентября, на пересечении улиц Киевской и Владимиреску.

Там мопед столкнулся с легковым автомобилем.

Согласно информации от пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, 47-летний пассажир мопеда получил травмы и был доставлен в больницу Скорой медицинской помощи. 42-летнему водителю мопеда и 36-летнему водителю Opel медицинская помощь не понадобилась, пишет agora.md.

Полиции предстоит установить все обстоятельства аварии и определить ее виновника.