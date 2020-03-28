ДТП с участием машины полицейских произошло в центре столицы

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Авария с участием машины полицейских случилась этим утром на пересечении улиц Букурешть и М. Эминеску в столичном секторе Центр. По данному факту было инициировано расследование.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что автомобиль марки Dacia, за рулём которого находился 26-летний полицейский, ехал по улице М. Эминеску. А машиной Renault, которая двигалась по улице Букурешть, управлял 31-летний мужчина. В результате столкновения никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов.