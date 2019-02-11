ДТП с погибшим в Дондюшанах: легковушка протаранила прицеп (ФОТО)

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Один человек погиб, ещё двое получили серьёзные ранения и были госпитализированы в результате ДТП. Инцидент произошёл вчера вечером в селе Корбу Дондюшанского района.

По данным полиции, автомобиль Volkswagen Passat под управлением 32-летнего водителя врезался в прицеп, припаркованный на обочине недалеко от автозаправочной станции. В салоне иномарки было два пассажира 32 и 39 лет. Последний скончался на месте, пишет realitatea.md.

Водитель и второй пассажир были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.