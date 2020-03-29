ДТП на трассе: водитель не справился с управлением и влетел в дерево

ДТП на трассе: водитель не справился с управлением и влетел в дерево

Мужчина попал в больницу после того, как не справился с управлением и влетел в дерево. Авария произошла сегодня на трассе R-12 между селами София и Пеления Дрокиевского района. 

На место происшествия прибыл экипаж полиции. Правоохранители установили, что за рулем был 26-летний молодой человек. От усталости он потерял управление и съехал с трассы, а после врезался в дерево.

Водителя доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, пишет unimedia.info.

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