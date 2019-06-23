ДТП на трассе: водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

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26-летний молодой человек попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как машина, на которой он ехал, врезалась в столб, перевернулась и угодила в кювет. Инцидент произошел вблизи села Думбрэвица Сынжерейского района.

Водитель ехал из Бельц в Кишинев. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сильно врезался в столб. В результате ЧП автомобиль марки Dacia перевернулся. Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются, пишет protv.md.