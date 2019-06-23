ДТП на трассе: водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

ДТП на трассе: водитель госпитализирован в тяжелом состоянии

26-летний молодой человек попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как машина, на которой он ехал, врезалась в столб, перевернулась и угодила в кювет. Инцидент произошел вблизи села Думбрэвица Сынжерейского района. 

Водитель ехал из Бельц в Кишинев. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сильно врезался в столб. В результате ЧП автомобиль марки Dacia перевернулся. Молодого человека в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются, пишет protv.md.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md