ДТП на трассе Унгены-Кишинёв: грузовик слетел с трассы и перевернулся (ВИДЕО)

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Авария произошла на участке между населёнными пунктами Бумбэта и Христофоровка Унгенского района. Грузовик вылетел с трассы R-1 Унгены-Кишинёв, в результате чего угодил в кювет и перевернулся.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Унген Кристина Викол сообщила, что этот случай не был зарегистрирован, и неизвестно, пострадал ли кто-то в результате ДТП, пишет realitatea.md. По данным местной прессы, грузовик перевернулся в водосточный канал, а случилось это из-за плохого качества дороги трассы R-1 Унгены-Кишинёв, которая находится в процессе ремонта уже 4 года.