ДТП на трассе Кишинёв-Оргеев: автоледи сделала опасный манёвр и перевернулась (ВИДЕО)

ДТП на трассе Кишинёв-Оргеев: автоледи сделала опасный манёвр и перевернулась (ВИДЕО)

Водительница автомобиля марки Opel пыталась повернуть назад, но не удостоверилась в безопасности манёвра, в результате чего в неё въехала другая машина марки Skoda, за рулём которой находился 32-летний мужчина.

Инцидент произошёл между населёнными пунктами Пересечина и Горное, передаёт canal3.md. Удар был настолько сильным, что автомобиль Opel перевернулся на крышу. В результате инцидента 27-летняя автовладельца была доставлена в районную больницу с лёгкими травмами и ушибами.

Органам правопорядка предстоит выяснить все обстоятельства ДТП. Оба водителя прошли тест на алкоголь, который показал, что они не были под воздействием спиртного. Виновному грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных очков.

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