ДТП на трассе Кишинёв-Бельцы: две машины столкнулись и вылетели с трассы (ВИДЕО)

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Туман и мокрая дорога стали причиной аварии на трассе Кишинёв-Бельцы. Два автомобиля столкнулись, после чего они вылетели с трассы и оказались в поле.

ДТП случилось вблизи села Кучиоая Теленештского района. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. На место происшествия прибыл экипаж полиции. Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Напомним, что сегодня на всей территории страны действует «желтый код» в связи с туманом. НИП призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными, так как видимость на дорогах снижена.