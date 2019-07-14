ДТП на трассе: автоцистерна заблокировала движение автомобилей (ВИДЕО)

ДТП на трассе: автоцистерна заблокировала движение автомобилей (ВИДЕО)

ДТП произошло этим утром на трассе Кишинев – Леушены. Автомобиль марки Volvo XC90 столкнулся лоб в лоб с автоцистерной. По словам очевидцев, авария произошла на выезде из Ниспоренского района, а трасса была мокрой. 

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианны Бециву, 43-летний водитель машины уронил телефон в салоне и, пытаясь его поднять, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фурой. Последняя заблокировала трассу в результате ДТП. На место происшествия прибыла “скорая”, врачи оказали водителям помощь.

Оба автовладельца были за рулем трезвыми. Полиция выясняет обстоятельства случившегося, пишет realitatea.md.

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