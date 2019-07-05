Подробности ДТП на Телецентре с пешеходом: пострадавшую доставили в больницу

0

41-летняя автоледи за рулём Mitsubishi совершила наезд на женщину, которая попыталась перейти улицу. В результате удара 60-летнюю пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам сотрудника пресс-службы городской полиции Натальи Стати, правоохранители работают над выяснением всех обстоятельств. Предстоит определить, на какой сигнал светофора переходила пострадавшая, пишет tv8.md.

В зависимости от травм, которые получила пешеход, будет принято решение о наказании водителя. Автоледи грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев.

По факту ДТП продолжается разбирательство.