ДТП на скользкой дороге: в Тирасполе иномарка протаранила “Жигули”

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Авария с участием ВАЗ-2108 и иномарки произошла накануне утром в Тирасполе. Автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего жителя столицы не справился с управлением.

Водитель не учёл состояние дорожного покрытия и выехал на встречную полосу. В результате машина столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2108, за рулём которого находился 38-летний горожанин, пишет mvdpmr.org.

Информации о потерпевших не поступало. Оба транспортных средства получили механические повреждения, обстоятельства инцидента выясняются.