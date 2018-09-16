ДТП на Рышкановке с участием такси: госпитализирована женщина

Авария произошла минувшей ночью на пересечении столичных улиц Руссо и Димо.

Там такси, в котором и находилась пострадавшая, врезалось сзади в автомобиль, стоявший перед светофором в ожидании зеленого света. По словам водителя такси, он был сильно уставшим и не заметил вовремя машину впереди, пишет publika.md.

Помимо пассажирки такси, больше никто не пострадал. Обе машины, однако, оказались достаточно сильно разбиты.

Водитель, который будет признан виновным в ДТП, получит наказание в зависимости от тяжести травм пострадавшей.

За последние 24 часа в Кишиневе произошло 30 аварий, в которых пострадали шесть человек.

Фото: facebook/Город без маршруток