ДТП на Рышкановке: один из автомобилей перевернулся на крышу (ФОТО)

ДТП на Рышкановке: один из автомобилей перевернулся на крышу (ФОТО)

Авария с участием машины такси произошла сегодня на пересечении улиц Алеку Руссо и Николая Димо в столичном секторе Рышкановка. По данным полиции, дорогу не поделили Dacia и Honda.

– После столкновения автомобиль Honda, за рулём которого находился 31-летний мужчина, перевернулся на крышу. В результате инцидента никто не пострадал, – сообщила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По факту аварии было инициировано расследование. Виновному водителю грозит штраф в размере 1 500 леев с начислением 6 штрафных баллов, передаёт deschide.md.

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