ДТП на переезде в Буджаке: локомотив протаранил автомобиль (ФОТО)

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Сегодня на железнодорожном переезде в черте села Буджак на трассе «Кишинев-Джурджулешты» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Водитель легкового автомобиля, пересекая железнодорожные пути, не заметил приближающийся локомотив. В результате наезда локомотив протащил автомобиль на несколько десятков метров и вытолкнул его на обочину. Кузов автомобиля был значительно деформирован, передаёт gagauzinfo.md.

Работала ли в момент ДТП семафорная сигнализация – пока не известно. Также уточняется информация о пострадавших.