ДТП на Чеканах: иномарка протаранила дерево (ВИДЕО)

ДТП на Чеканах: иномарка протаранила дерево (ВИДЕО)

Водитель BMW серьёзно повредил машину после того, как слетел с дороги и врезался в дерево. Авария произошла сегодня на улице Алеку Руссо в столичном секторе Чеканы.

Судя по видео, которое очевидец ДТП опубликовал в социальных сетях, водитель потерял контроль над управлением и врезался в дерево на обочине дороги. Вероятнее всего, авария произошла из-за превышения скорости, пишет deschide.md. Если водитель BMW будет признан виновным, ему грозит крупный штраф и 6 штрафных пунктов.

К данному моменту информации о потерпевших не поступало. Обстоятельства инцидента выясняются.

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