ДТП на Буюканах: столкнулись трактор и легковушка (ВИДЕО)

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Авария произошла вчера на пересечении улиц Алба-Юлия и Сучевица. Там столкнулись трактор и легковое авто.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Светлана Скрипник. Как пишет unimedia.info, 30-летний водитель трактора столкнулся с автомобилем Nissan, за рулём которого находился 19-летний парень.

После столкновения водитель Nissan был доставлен в больницу. Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель трактора, не уступивший дорогу транспортной единице, которая двигалась по правилам.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.