ДТП на Буюканах: момент наезда на пешехода попал на видео

ДТП на Буюканах: момент наезда на пешехода попал на видео

В столице был совершён наезд на пешехода. Инцидент произошёл вчера вечером на улице И. Крянгэ в секторе Буюканы.

Согласно видео с уличных камер, водитель в тёмное время суток сбивает пешехода, идущего по дороге, в результате чего тот оказывается на капоте автомобиля, пишет jurnal.md.

О состоянии пешехода пока не сообщается. По предварительной версии, водитель не заметил пешехода из-за плохого уличного освещения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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