ДТП на Ботанике: водитель, пытавшийся увернуться от собаки, сбил двоих пешеходов (ФОТО)

ДТП на Ботанике: водитель, пытавшийся увернуться от собаки, сбил двоих пешеходов (ФОТО)

Сразу двоим пешеходам потребовалась медицинская помощь после того, как их сбила машина. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Христо Ботев сектора Ботаника.

44-летний водитель Dacia утверждает, что на дорогу выскочила собака, которую он попытался объехать. В результате мужчина не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, пишет publika.md.

Мужчина немедленно позвонил в службу 112. Обе жертвы были госпитализированы. Женщина получила серьёзные ранения. У 37-летней пострадавшей перелом таза и бедренной кости. Второй пострадавший, 32-летний мужчина, отделался лёгкими ушибами.

Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина был трезв. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

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