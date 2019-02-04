ДТП на Ботанике: водитель, пытавшийся увернуться от собаки, сбил двоих пешеходов (ФОТО)

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Сразу двоим пешеходам потребовалась медицинская помощь после того, как их сбила машина. Инцидент произошёл вчера вечером на улице Христо Ботев сектора Ботаника.

44-летний водитель Dacia утверждает, что на дорогу выскочила собака, которую он попытался объехать. В результате мужчина не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину, пишет publika.md.

Мужчина немедленно позвонил в службу 112. Обе жертвы были госпитализированы. Женщина получила серьёзные ранения. У 37-летней пострадавшей перелом таза и бедренной кости. Второй пострадавший, 32-летний мужчина, отделался лёгкими ушибами.

Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина был трезв. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.