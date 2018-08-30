ДТП на Ботанике: один из автомобилей перевернулся (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня утром на пересечении улицы Роз и бульвара Дечебал.

По словам очевидцев, автомобиль Suzuki опрокинулся на бок после того как его ударила другая машина. Сообщается, что один из участников аварии не уступил дорогу другому, как того требовали правила, пишет unimedia.info.

Пострадал ли кто-либо серьезно при происшествии – неизвестно. Виновника ДТП предстоит определить полиции.

Сам момент аварии попал в объектив видеорегистратора другого автомобиля.