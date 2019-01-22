ДТП на Ботанике: на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

ДТП на Ботанике: на пешеходном переходе сбили женщину (ВИДЕО)

Аварию зарегистрировали на улице Сармизегетуза в столичном секторе Ботаника. Инцидент с участием пешехода произошёл днём 19 января.

Женщина, которая пыталась перейти улицу по “зебре”, была сбита машиной. Благодаря тому, что водитель передвигался на небольшой скорости, женщину просто сбили с ног, пишет zugo.md.

Пострадавшей была оказана первая помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Напомним, что вчера на той же улице была сбита на пешеходном переходе несовершеннолетняя. 9-летняя девочка осталась в живых, но была доставлена в больницу в срочном порядке.

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