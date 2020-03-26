ДТП на Ботанике: два пассажира пострадали из-за невнимательного водителя (ФОТО)

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На Ботанике сегодня столкнулись две машины. Один из водителей проигнорировал сигналы светофора и не уступил дорогу.

41-летняя женщина за рулём автомобиля Suzuki не уступила дорогу и столкнулась с 20-летним водителем за рулём Audi. В результате столкновения пострадали двое пассажиров, пишет jurnal.md. 26-летней пассажирке медпомощь оказали на месте, а пассажирку Suzuki доставили в больницу.

К месту происшествия прибыли пожарные, так как одна из машин задымилась. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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