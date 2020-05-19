ДТП на Ботанике: автомобиль перевернулся на крышу

ДТП на Ботанике: автомобиль перевернулся на крышу

Авария произошла сегодня днём на пересечении улиц Н. Титулеску и Минской в секторе Ботаника. В результате удара одна из машин перевернулась.

На перекрёстке столкнулись автомобили Toyota и Land Rover, пишет deschide.md. Один из находившихся в авто пострадавших был доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов должны установить обстоятельства, при которых произошла авария, а также виновника ДТП.

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