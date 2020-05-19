ДТП на Ботанике: автомобиль перевернулся на крышу

0

Авария произошла сегодня днём на пересечении улиц Н. Титулеску и Минской в секторе Ботаника. В результате удара одна из машин перевернулась.

На перекрёстке столкнулись автомобили Toyota и Land Rover, пишет deschide.md. Один из находившихся в авто пострадавших был доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов должны установить обстоятельства, при которых произошла авария, а также виновника ДТП.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.