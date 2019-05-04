ДТП на бельцкой объездной: легковушка врезалась в дерево

ДТП на бельцкой объездной: легковушка врезалась в дерево

19-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево на объездной дороге в Бельцах. В результате автомобиль был сильно повреждён.

ДТП произошло вчера утром, передаёт esp.md. Молодой бельчанин за рулём автомобиля Skoda Superb вылетел на обочину рядом с частным домом и протаранил дерево.

По предварительной версии, водитель находился под воздействием алкоголя. В результате ДТП он не пострадал.

Меру наказания водителю назначат после выяснения всех обстоятельств случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md