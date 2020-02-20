ДТП на Алба-Юлии: водитель на высокой скорости врезался в два автомобиля (ФОТО)

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Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу в столичном секторе Буюканы. Авария произошла в среду вечером.

По данным полиции, участниками ДТП стали три автомобиля: машина такси марки Dacia, которой управлял 25-летний мужчина, Renault, за рулём которого находилась 30-летняя женщина, и Volkswagen с 43-летним водителем, передаёт protv.md.

Полицейские установили, что Dacia и Renault остановились на красный сигнал светофора, а водитель Volkswagen не успел затормозить, поэтому на высокой скорости врезался в оба автомобиля. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Виновному в ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.