ДТП, кражи, мошенничества – за неделю в Гагаузии произошло около 140 правонарушений

ДТП, кражи, мошенничества – за неделю в Гагаузии произошло около 140 правонарушений

С 10 по 15 апреля на территории Гагаузии было зарегистрировано 139 сообщений о преступлениях и иных правонарушениях. Среди них: 6 краж, 11 случаев мошенничества, 5 случаев хулиганства и 1 сообщение о возгорании.

На дорогах произошло 10 ДТП, 2 из которых с пострадавшими, пишет upatogagauzia.md. Погибших нет. Основной причиной аварий послужило несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность водителей и техническое состояние автомобилей.

В результате проведённых профилактических мероприятий было выявлено 12 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также было зарегистрировано 9 нарушений правил дорожного движения.

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