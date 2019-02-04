ДТП близ Страшен: микроавтобус влетел в столб, четверо ранены

ДТП близ Страшен: микроавтобус влетел в столб, четверо ранены

Авария произошла сегодня утром на участке трассы Одесса-Брест, при въезде в село Романешты Страшенского района. В результате ДТП водитель и три пассажира были госпитализированы с различными травмами.

По словам пресс-офицера Инспектората полиции Страшен Кристины Викол, было установлено, что за рулём автомобиля Hyundai находился 39-летний житель Бельц. Он направлялся в Кишинёв, однако в какой-то момент потерял контроль над управлением, слетел с дороги и врезался в столб.

В итоге водитель, а также три пассажира в возрасте 20, 31, 38 лет, жители районов Фалешты и Сынжера, были доставлены в Страшенскую районную больницу, пишет realitatea.md. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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